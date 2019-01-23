بنك الطعام يطلق حملة "الوعد" للتبرع شهريًا من أجل برنامج الإطعام الشهري للأسر المستحقة

مصراوي

أطلق بنك الطعام المصري، يوم 20 يناير الجاري، حملة جديدة، للتوعية بأهمية التبرع بشكل مستمر، لإطعام الأسر المستحقة، تحت شعار "الوعد".

تتضمن الحملة إطلاق أغنية بصوت الفنانة أسماء أبواليزيد، تعبر كلماتها عن الهدف من الحملة، والتي تقول في مقدمتها "وﻋﺪ وﻣﻜﺘﻮب ﻧﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.. اﻹﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪ ﻭﻣﺎﻓﻴﺶ ﺷﺊ ﺻﻌﺐ.. ﻭﻋﺪ اﻟﺠذﻭﺭ ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺭض.. ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻘﻠﻮب ﺗﺤﺲ ﺑﺒﻌﺾ".

ويقوم برنامج الإطعام الشهري، الذي ينفذه بنك الطعام المصري، على فكرة التبرع بمبلغ 120 جنيهًا، كل شهر، وهي تكلفة كرتونة الإطعام، التي تتكون من (أرز - سكر - مكرونة - بسلة جافة - عدس أصفر - حلاوة - ملح - شاي – زيت – معلبات لحوم).

وفي عام 2018 إستطاع بنك الطعام المصري من خلال برنامج الإطعام الشهري، توفير الطعام بشكل شهري، لنحو 250 ألف أسرة.

ويوفر بنك الطعام المصري عدة وسائل سهلة للتبرع سواء من خلال الحساب الموحد بجميع البنوك رقم 888777، أو التحصيل من المنازل من خلال الاتصال على رقم 16060، أو التبرع من خلال الموقع الإلكتروني https://www.egyptianfoodbank.com/ar/monthly-feeding

أو بالتبرع في مواقعنا التسويقية الدائمة في: سيتي ستارز، نادي هليوبوليس الرياضي، كايرو فيستيفال سيتي، سيتي سكوير (الرحاب)، داندي مول، نادي الجزيرة الرياضي، هايبر وان (الشيخ زايد)، مول العرب.

أو بإرسال رسائل قصيرة على 9595 أو بالتبرع من خلال منافذ فوري.