  • عاجل:مباشر.. مصر X تونس.. في الدور الثاني لمونديال اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    بنك الطعام يطلق حملة "الوعد" للتبرع شهريًا من أجل برنامج الإطعام الشهري للأسر المستحقة

    03:58 م الأربعاء 23 يناير 2019
    بنك الطعام يطلق حملة "الوعد" للتبرع شهريًا من أجل برنامج الإطعام الشهري للأسر المستحقة

    زكاة المال

     مصراوي

    أطلق بنك الطعام المصري، يوم 20 يناير الجاري، حملة جديدة، للتوعية بأهمية التبرع بشكل مستمر، لإطعام الأسر المستحقة، تحت شعار "الوعد".

    تتضمن الحملة إطلاق أغنية بصوت الفنانة أسماء أبواليزيد، تعبر كلماتها عن الهدف من الحملة، والتي تقول في مقدمتها "وﻋﺪ وﻣﻜﺘﻮب ﻧﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.. اﻹﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪ ﻭﻣﺎﻓﻴﺶ ﺷﺊ ﺻﻌﺐ.. ﻭﻋﺪ اﻟﺠذﻭﺭ ﺗﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺭض.. ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻘﻠﻮب ﺗﺤﺲ ﺑﺒﻌﺾ".

    ويقوم برنامج الإطعام الشهري، الذي ينفذه بنك الطعام المصري، على فكرة التبرع بمبلغ 120 جنيهًا، كل شهر، وهي تكلفة كرتونة الإطعام، التي تتكون من (أرز - سكر - مكرونة - بسلة جافة - عدس أصفر - حلاوة - ملح - شاي – زيت – معلبات لحوم).

    وفي عام 2018 إستطاع بنك الطعام المصري من خلال برنامج الإطعام الشهري، توفير الطعام بشكل شهري، لنحو 250 ألف أسرة.

    ويوفر بنك الطعام المصري عدة وسائل سهلة للتبرع سواء من خلال الحساب الموحد بجميع البنوك رقم 888777، أو التحصيل من المنازل من خلال الاتصال على رقم 16060، أو التبرع من خلال الموقع الإلكتروني https://www.egyptianfoodbank.com/ar/monthly-feeding

    أو بالتبرع في مواقعنا التسويقية الدائمة في: سيتي ستارز، نادي هليوبوليس الرياضي، كايرو فيستيفال سيتي، سيتي سكوير (الرحاب)، داندي مول، نادي الجزيرة الرياضي، هايبر وان (الشيخ زايد)، مول العرب.

    أو بإرسال رسائل قصيرة على 9595 أو بالتبرع من خلال منافذ فوري.

    بنك الطعام المصري برنامج الإطعام الشهري أسماء أبواليزيد كرتونة الإطعام

    الخبر التالى:

    القابضة المعدنية تقبل استقالة رئيس شيني وتكلف "جاويش" قائمًا بأعماله
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان