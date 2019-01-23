بيان: مصر تسجل أعلى نسبة نمو لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الأربعاء، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ارتفعت خلال عام 2018 بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار، وهي أعلى نسبة ارتفاع لهذه التدفقات في أفريقيا خلال العام، وفقا لتقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأضافت الوزارة، أنه وفقا للتقرير يتركز الجزء الأكبر من هذه التدفقات في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفض في الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال عام 2018 بنسبة 19% مقارنة بعام 2017، حيث بلغت 1.2 تريليون دولار، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا تركز في الدول المتقدمة، حيث انخفضت هذه التدفقات إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، بحسب التقرير.

وأشار تقرير "الأونكتاد" إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، بنسبة 58% من إجمالي هذه التدفقات على مستوى العالم.

وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، وفقا للبيان.

واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، وتوقع "الأونكتاد" أن يشهد عام 2019 بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.