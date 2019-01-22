ارتفاع المكرونة وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 250 330 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21 جنيهًا و23.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السبيط 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.