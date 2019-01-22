ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.3 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار كيلو البصل والبطاطس بين 20 و25 قرشًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و 5.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.3 جنيه، بزيادة 30 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.