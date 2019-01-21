"المواد الغذائية": التموين توافق على زيادة هامش ربح "البدالين" على بعض السلع

كتبت- منار الرخ:

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على بعض بنود المذكرة التي رفعتها الشعبة إلى الوزير بضرورة إعادة النظر في زيادة هامش ربح البقال التمويني وأصحاب مشروع "جمعيتي" بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، اليوم الاثنين، بمقر الغرفة.

ورفعت شعبة المواد الغذائية، مذكرة عاجلة إلى وزير التموين تطالبه بضرورة إعادة النظر في هامش ربح البدالين التموينيين، وأصحاب مشروع "جمعيتي" ورفعه من نسبة تتراوح بين 1 و2% إلى بين 2 و7%.

وقالت الشعبة في المذكرة، إن هامش الربح الحالي أصبح لا يتناسب مع زيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لعملية التشغيل وتمثل خسارة شهرية.

وأضافت أن كرتونة الزيت المعبأ التي تصل للتاجر تباع للمستهلك بنفس التكلفة التي تحملها التاجر بعد وصولها لمخزنه، إلى جانب أن هامش الربح في طن السكر يصل إلى 50 جنيها بما يعادل نحو 0.5% للطن الذي يباع بسعر 9500 جنيه للمستهلك.

وذكرت الشعبة في مذكرتها، أن نسبة هامش ربح السلع التي يشتريها التاجر من الشركة المصرية لتجارة الجملة لا تغطي المصروفات الضرورية للتاجر من إيجار وكهرباء ونثريات وغيرها.



كما طالبت الشعبة في المذكرة، بتوفير كافة السلع الأساسية على البطاقات لدى البدال والتي أعلنتها الوزارة وعددها نحو 21 سلعة، بشرط أن تكون سلعا معروفة ولها سمعتها في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن السلع المتوفرة والمعروضة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل السكر، والزيت، والمكرونة، والأرز - إن وجد - فقط.

وقال محمد الديب، سكرتير عام الشعبة، خلال اجتماع الشعبة، إن وزير التموين وافق خلال اجتماعه مع الشعبة الخميس الماضي، على النزول بسلع أخرى للتاجر، من بداية مارس المقبل، يطلبها المواطن كمساحيق الغسيل، والشاي، ومنتجات أرما وصافولا.

وأضاف أن الوزير وافق أيضا على زيادة هامش الربح على هذه السلع للبقال التمويني من 5% إلى 15%، لتعويض هامش ربح الزيت والسكر.