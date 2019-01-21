وزير الاتصالات يفتتح غدا مؤتمر "بناء القدرات" بمعهد تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين :

يفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت،غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر بناء القدرات وتطوير البرامج لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وسيعقد المؤتمر في مقر معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالقرية الذكية.

ويعتبر معهد تكنولوجيا المعلومات ITI مؤسسة علمية متخصصة في تقديم التدريب المتميز والإبداعي حيث يقوم المعهد كل عام بتدريب الطلاب حديثي التخرج من خلال برنامج التدريب الاحترافي مما يوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة للشباب.

ويتضمن برنامج التدريب الاحترافي العديد من التخصصات المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شبكات الحاسوب، والحوسبة السحابية، والتعليم الإلكتروني، ونظم المعلومات الجغرافية، والوسائط المتعددة، والمحتوى الإلكتروني، والبرمجة وغيرها من الأقسام المتخصصة. ومن هنا يتيح المعهد الفرصة للتطوير المستمر لخريجي المعهد وهم النواة الرئيسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

هذا ويتبنى معهد (ITI) في سياسته التدريبية التعرف على احتياجات سوق العمل أولا من خلال التواصل مع مجالات الصناعة المختلفة والاحتكاك بالواقع العملي وتحديد احتياجات الشركات ومعرفة احتياجاتها الفعلية من الكوادر البشرية، والاستجابة الفورية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية في كافة المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، حيث تلعب المتغيرات العالمية والإقليمية دورا بارزاً في تشكيل المنهجية التدريبية للمعهد، وذلك باستخدام أحدث البرامج والآليات بالتعاون مع الجهات الصناعية، والأكاديمية والبحثية.