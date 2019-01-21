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    البورصة ترتفع 1% مع نهاية تعاملات الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب

    03:12 م الإثنين 21 يناير 2019
    البورصة ترتفع 1% مع نهاية تعاملات الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    عادت البورصة للارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب، وذلك بعد جلستين من الهبوط خلال تعاملات الخميس الماضي، وأمس الأحد.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% بنهاية التعاملات عند مستوى 13575 نقطة.

    بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

    واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء خلال تعاملات اليوم بقيمة 195.1 مليون جنيه، و33.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي قيمة 228.9 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل تراجعا بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.29%، إلى مستوى 13444 نقطة.

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