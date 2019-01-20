راية: مستمرون في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إنها مستمرة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات الخارجية.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية اليوم الأحد أنها تمتلك استثمارات ضخمة ومتعددة في السوق المحلي وتسعى لتنميتها والتوسع فيها حتى تصبح من الكيانات الاقتصادية القوية التي تخدم الاقتصاد المصري بمجالات الصناعات الغذائية والخدمات المالية غير المصرفية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تحويل شركة راية القابضة لدفة استثمارات بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه إلى السوق الخارجي بدلًا من ضخها محليا.