زيادة البلطي والكابوريا.. أسعار السمك في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر السمك البلطي، والكابوريا، والسبيط والكاليماري، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر البوري والجمبري، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجعمة بين 21 و23 جنيهًا،

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع 10 جينهات، ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري خلال الأسبوع ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

واستقر تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.