اتفاق مع منظمة التعاون الاقتصادي لزيادة تدفقات الاستثمار الأوروبي لمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة سحر نصر، اتفقت مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوربية لمصر.

وأضافت الوزارة، أن الجانبين اتفقا خلال لقائهما، على دعم المنظمة لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال بما يساعد على جذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

والتقت الوزيرة، مع جوريا، خلال مشاركتها في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتتنمية في باريس.

وخلال اللقاء أبدى جوريا اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سويًا على رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بحسب البيان.

كما اتفق الجانبان، على إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر والمنظمة لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة الذي قدمه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.

وأكدت نصر، حرص مصر على الاستفادة من خبرات المنظمة في دفع عجلة التقدم والتنمية، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض اللقاء أهم ما ورد في دراسة "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أهم الإجراءات ذات الأولوية التي من شأنها أن تجعل منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ديناميكية ومستدامة.