ارتفاع كبير في أسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات أمس الثلاثاء، في السوق الأمريكية بارتفاع كبير على خلفية التقارير عن اعتزام الحكومة الصينية ضخ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد بعد تراجع معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشدة خلال العام الماضي.

كما ساهم تراجع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول النفطية من غير أعضاء أوبك ومنها روسيا وكذلك تراجع عدد منصات استخراج النفط الأمريكية في دفع الأسعار إلى أعلى.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية بمقدار 1.6 دولار أي بنسبة 3.2% إلى 52.11 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

وكانت وزارة المالية الصينية قد ذكرت اليوم أنها ستطبق تخفيضات أكبر للضرائب والرسوم للمساعدة في تقليص الأعباء على الشركات الصغيرة والشركات الصناعية.

كما أعلن البنك المركزي الصيني بشكل منفصل عن اعتزامه التمسك بسياسته النقدية المتعقلة لدعم نمو الاقتصاد.