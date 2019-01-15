غدا.. معيط يشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة دول الـ 20 بطوكيو

كتب- مصطفى عيد:

يشارك محمد معيط وزير المالية في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين المقرر عقدها في العاصمة اليابانية "طوكيو" والتي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر حتى 18 يناير الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة المالية إنه من المقرر أن تكون نتائج ومخرجات اجتماعات المسار المالي لوزراء المالية تمهيدا للقمة الرئاسية لمجموعة العشرين التي سيتم عقدها في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو المقبل.

وأضافت أن أجندة الاجتماعات تتضمن نقاشات مهمة وفعّالة حول أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين خلال عام 2019، والتي تركز على مخاطر الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهها جميع الدول الأعضاء في مواجهة اختلالات التوازنات العالمية، وتأثير ذلك على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في كل دولة.

كما تتضمن أجندة الاجتماعات عقد جلسات متتابعة لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول في البنية الأساسية بالشكل الذي يحقق نموا فعّالا وشاملا.

وتشمل أجندة الاجتماعات استعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحي الشامل في الدول النامية باعتبار ذلك إصلاحا هيكليا مهما وضروريا للشعوب النامية، إلى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة أو مستقرة.

وتتضمن أجندة الاجتماعات أيضا موضوعا مهما متعلقا بكيفية التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة، وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها، وفقا لبيان وزارة المالية.

وقالت المالية إن من المتوقع أن تكون مشاركة مصر هذا العام فعّالة وإيجابية، حيث من المنتظر أن تشارك مصر دول العالم في هذا المحفل الهام بعرض تجربتها الناجحة خلال العامين الماضيين في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل قادر على مساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة جميع التحديات العالمية والداخلية ووضعه على طريق الانطلاق.

وأضافت أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تلقي مصر دعوة للمشاركة في اجتماعات مجموعة الـ20 خلال عام 2019 تحت رئاسة دولة اليابان، وذلك في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي خلال هذا العام.