أسعار الدواجن تتراجع وكرتونة البيض ترتفع في الأسواق

كتبت- منار الرخ:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيه للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 20 جنيهًا مقابل 21 جنيهًا، ليسجل 23 جنيهًا بالأسواق مقابل 24 جنيهًا، بحسب السيد.

وأوضح السيد أن السبب وراء تراجع الأسعار هو ضعف الإقبال خلال هذه الأيام، رغم توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك.

وفي المقابل ارتفعت أسعار كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتسجل 32.5 جنيه بالمزرعة، ويتراوح سعرها بين 35 و36 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بأسعارها نوفمبر.