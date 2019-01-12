وزير الطاقة الإماراتي يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 70 دولارا للبرميل

القاهرة - وكالات:

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2019 على خلفية اتفاق توصلت إليه أوبك والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بها بهدف خفض الإنتاج.

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هبطت أسعار النفط حوالي 2% أمس الجمعة مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مرتدة عن تسع جلسات متتالية من المكاسب أثارتها آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تشبثت ببعض تلك المكاسب لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.2 دولار، أو 1.95%، لتبلغ عند التسوية 60.48 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 51.59 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين كليهما سجلا ثاني أسبوع من المكاسب مع صعود برنت حوالي 6% حين قفز الخام الأمريكي 7.6 في المئة.

وسجل برنت يوم الخميس تاسع جلسة على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ سبتمبر 2007. وصعد الخام الأمريكي أيضا لتاسع يوم على التوالي محطما مستوى قياسيا سجله في 2010.

وأعطت توقعات متزايدة بأن حربا تجارية شاملة بين واشنطن وبكين ربما يمكن تفاديها دعما لأسواق النفط في وقت سابق هذا الأسبوع. واختتمت المحادثات بين العملاقين الاقتصاديين يوم الأربعاء بدون الإعلان عن نتائج ملموسة، لكن مناقشات على مستوى عال قد تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.