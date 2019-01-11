أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بفعل موقف المركزي الأمريكي

القاهرة وكالات:

قفزت أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 %إلى 1294.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 % هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1294.3 دولار للأوقية.