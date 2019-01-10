الاستثمار تفتح باب التقدم لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد"

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال مركز شؤون وكلاء المستثمرين، اليوم الخميس، فتح باب التقدم لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن هذا البرنامج يأتي تمهيدا لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، بهدف تقديم خدمات الاستثمار إلكترونيا، وإلغاء التعامل الورقي في تقديمها، وذلك بعد تأهيل واعتماد المهنيين الذين يعملون كوسطاء بين المستثمرين والهيئة، ومنهم مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين.



وأضافت أن البرنامج يهدف إلى أن يتعرف المشاركون به على النواحي النظرية المتعلقة بالمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بهدف تحديد خصائصها بكل دقة، وإجراء تطبيقات عملية على التأسيس الإلكتروني لكل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تعرف المشاركين على الأسلوب الأفضل في تأسيس كل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إلكترونيا وأن يصبحوا فعالين ومتميزين في أدائه، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد".

ومن المقرر أن يحصل المشاركون بالبرنامج بعد اجتيازهم على شهادة الهيئة بحضور واجتياز البرنامج، وشهادة الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد"، بالإضافة إلى القيد بسجل "مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين" لدى الهيئة والمتاح علي موقعها الإلكتروني، والذي يمثل نافذة للإعلان عن هؤلاء المندوبين، وفقا للهيئة.

وقالت الهيئة إن إتاحة أسماء وبيانات هؤلاء المندوبين المعتمدين على الموقع الإلكتروني لها يسهل وصول أصحاب كل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إلى هؤلاء المندوبين، وزيادة الثقة بهم نظرًا لتأهيلهم واعتمادهم من جانب الهيئة.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة، وأن يكون قادراً على التعامل مع الحاسب الآلي (لاب توب) وإحضاره أثناء البرنامج.

وتتضمن هذه الشروط أن يكون قد صدر للمرشح بطاقة ائتمان من أحد البنوك تتيح له الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى سداد رسوم المشاركة في هذا البرنامج، والمقدرة بنحو 1500 جنيه، حيث يمكن للمشاركين المحتملين السداد من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم أو من خلال مكاتب البريد لصالح هيئة الاستثمار.

كما يتعين على المتقدم للالتحاق بالبرنامج تقديم أصل استمارة التقديم للبرنامج، وشهادة المؤهل (بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق)، وصحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) باسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها، وصورة شخصية، وصورة البطاقة رقم قومي سارية، وأصل إيصال السداد الإلكتروني لرسوم البرنامج (سوف يُحتفظ بالأصل لدى المركز).

وقالت الهيئة إنه من المقرر أن يتم تلقي طلبات المشاركة في هذا البرنامج بعد أسبوعي عمل من تاريخ اليوم الخميس، على أن يتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة وإرسال صورة "scan" منها على البريد الإلكتروني لمركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة: isn@gafinet.org.eg حتى يتسنى الحصول على الموافقة المبدئية من المركز على المشاركة في البرنامج في التوقيتات التي يحددها المركز لاحقا حسب أسبقية التقديم.