هبط 3 قروش بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه 3 قروش في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 3 قروش، إلى 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.