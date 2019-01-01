300 جنيه زيادة في أسعار الدقيق بسبب زيادة القمح عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق، ارتفعت بنحو 300 جنيه في الطن، خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف الوليلي في تصريحات لمصراوي، أن "سعر الدقيق زاد في الإسبوع الأخير ما بين 200 و300 جنيه، ليصل إلى حوالي 5600 و5800 جنيه، بعد أن ظل يتراوح بين 5400 و5500 جنيه على مدار العام الماضي".

ويتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ في الأسواق حاليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا للكيلو حسب منتج كل شركة والجودة، بحسب ما قاله الوليلي.

وأرجع الوليلي ارتفاع أسعار الدقيق إلى زيادة أسعار القمح العالمية، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية في موسم الشتاء، والتي تعوق حركة الاستيراد من الخارج، ما نتج عنه قلة المعروض عن المطلوب بالأسواق، وارتفع سعره.