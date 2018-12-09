اتفاق "سوديك" مع الكسب غير المشروع يهوي بالبورصة 2% خلال تعلامات اليوم

كتبت- دينا خالد:

هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بضغط من مبيعات العرب والأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2% إلى مستوى 12140 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 115.1 مليون جنيه و15.1 مليون جنيه على التوالي وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 130.3مليون جنيه.

ويقول أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن هناك 3 أسباب رئيسية لهبوط البورصة اليوم منها إعلان شركة السادس من أكتوبر لتنمية والاستثمار "سوديك" إبرامها اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع بقيمة تبلغ 800 مليون جنيه، بشأن أرض مملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد والمعروفة تجاريًا "سوديك وست، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة أسهمها.

وتراجعت البورصة المصرية تأثرًا بهبوط الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب زكريا.

وهوت الأسهم الأمريكية في نهاية أخر تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.

وقال زكريا إن أسهم البنوك لا تزال تعاني من الحديث حول تعديل طريقة حساب الضريبة على السندات، بشكل يؤثر على أرباح البنوك.

وكانت وزاة المالية، أعلنت نهاية الشهر الماضي، الاتفاق مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.