توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مسرعة أعمال جديدة بين "فلك" وإنارة كابيتال

وزير الصناعة يبحث مع "كانون" إقامة خط إنتاج للشركة في مصر

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة صندوق إنارة كابيتال، ويوسف السماع، الرئيس التنفيذي لمسرعة الأعمال "فلك".

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى "أفريقيا 2018" المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وتستهجف المذكرة تأسيس صندوق استثمار متخصص في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة.

وتأسست مسرعة أعمال "فلك" في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وأسستها شركة مصر لريادة الأعمال، وتعد "فلك" أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت سحر نصر، إن صندوق الاستثمار الناتج عن مذكرة التفاهم سيقوم بالاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات العاملة في جميع المجالات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا النظيفة بهدف تسريع نموها.

وأضافت أن هذا الصندوق يستهدف أيضا إعادة الهيكلة وتقديم المشورة الإدارية والفنية للشركات الناشئة من قبل ذوي الخبرة من رجال الصناعة والقيادات الحكومية، حتى تتحول الشركات الناشئة في وقت قليل إلى شركات مساهمة كبيرة الحجم.

وذكرت الوزيرة أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يحتاج للدعم في البداية حتى يستطيع تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ساهم في جذب الشركات العربية والعالمية للاستثمار بمصر.

وسيوفر الصندوق الجديد الآليات والأدوات اللازمة لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، من الوصول إلى شبكات الإنتاج والاستهلاك المحلية والعالمية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب الذي يحتاجه قيادات الشركات والعاملين بها، ما يمكنهم من استغلال كافة إمكانياتهم لتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز فرصهم في المنافسة عالميًا.

ويستهدف الصندوق ضخ استثمارات في 5 شركات تعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة سنويًا مقابل حصة من الأسهم، بالإضافة إلى 60 شركة خارج مجال التكنولوجيا النظيفة تقوم "فلك" بدعمها والاستثمار فيها سنويًا.

وقال شريف الجبلي، إن الصندوق سيوفر بيئة عمل تُمكن الشركات من الوصول إلى شبكة علاقات إنارة كابيتال المُتشعبة داخل مصر وخارجها، كما سيتم توفير أدوات تسويقية لمنتجات وخدمات الشركات، منها حملة تسويقية تشمل منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف يوسف السماع أن الصندوق سيقوم بالتقييم المُستمر لأداء الشركات لضمان استمرار نموها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.