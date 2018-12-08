البطاطس عند 7 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.
وتراوح كيلو الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و 7 جنيهات للكيلو، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
وسجل كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والجوافة بين 4 و7جنيهات، والرمان بين 4 و8 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.
البطاطس بين 3 و7 جنيهات للكيلو.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و8.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
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