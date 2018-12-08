البطاطس عند 7 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.

وتراوح كيلو الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و 7 جنيهات للكيلو، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وسجل كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والجوافة بين 4 و7جنيهات، والرمان بين 4 و8 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 و7 جنيهات للكيلو.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.