أسعار السمك تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر الجمبري والمكرونة السويسي اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو سمك البلطي اليوم 3 جنيهات للكيلو، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 20 و 23 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 32 و 40 جنيهًا، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الجمبري في سوق العبور، اليوم الجمعة، 10 جنيهات ليتراوح بين 260 و 320جنيهًا، وارتفع سعر المكرونة السويسي نحو5 جنيهات ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما استقر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وسعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.