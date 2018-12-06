بنك الكويت الوطني يتيح قروضًا لتوصيل الغاز الطبيعي في القاهرة الجديدة

كتبت - منال المصري:

وقع بنك الكويت الوطني مصر، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس"، لتمويل تكلفة توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي بمناطق القاهرة الجديدة، وفقًا لبيان من البنك اليوم الخميس.

وتنفذ شركة تاون جاس، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضه للغازات الطبيعية "إيجاس"، عملية توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي بمناطق القاهرة الجديدة، بتقسيط التكلفة لمن يرغب في ذلك من عُملاء الشركة، وبشروط ميسره.

ووفًا للبروتوكول، يمكن منح العميل بمنطقة القاهرة الجديدة قرضا لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحدته السكنيه طبقا للمقايسة الفعلية ووفقا للنظام الائتمانى لبنك الكويت الوطنى - مصر بدون حد أدنى وبدون حد أقصى ولمدة خمس سنوات، بحسب البيان.

ووقع البروتوكول من بنك الكويتى الوطنى – مصر العضو المنتدب ياسر حسن، ياسر فؤاد بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس.

وقال ياسر حسن، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك وتوجهاته في المرحلة الحالية نحو تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تُناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء من الأفراد والتى تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق.

وقال ياسر فؤاد بهنس، إن توقيع البروتوكول، يأتي ضمن خطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لكافة العملاء لتحسين مستوى معيشة المواطنين ولزيادة أعداد العملاء، وتسهيل إجراءات التعاقد وتخفيف الأعباء المالية للاستفادة من تلك الخدمة.