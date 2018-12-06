زيادة في أسعار 7 أصناف.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضروات، خلال تعاملات اليوم الخميس 50 قرشًا، في سوق العبور اليوم مقارنة بمستواها أمس الأربعاء.

كما ارتفع سعر كيلو البرتقال أبو سرة 50 قرشًا ليتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وزاد سعر كيلو الليمون البلدي جنيهًا، ليتراوح بين 5 و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 3 و 7جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 و5 جنيهات

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.