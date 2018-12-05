وزير التجارة يبحث مع مسؤول بريطاني عقد اتفاقات جديدة بعد "البريكسيت"

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير عمرو نصار، بحث مع جيفرى دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "البريكسيت".

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين الجانبين تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية وتخدم اقتصاد الدولتين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بدول شرق وغرب أفريقيا، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع تلك الدول، وكذلك من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بدول القارة الأفريقية في الترويج لتلك المشروعات.

وأكد نصار ضرورة وضع خطة عمل شاملة لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي المصري البريطاني خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ العام الماضي 2.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة 7%.

وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة المتحدة شمل الكابلات، والزيوت، والأسمدة، والمنتجات الزراعية، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والمنسوجات، والبلاستيك، والحديد والصلب، والسيراميك، والمنتجات الورقية والأثاث.

بينما شمل أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة الأدوية، والآلات والمعدات، وبذور البطاطس، والصناعات الهندسية.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر حاليا 5.4 مليار دولار، وهي موزعة على عدد من القطاعات تشمل قطاعات البترول والغاز، والأسمدة، والاستشارات المالية، والزراعة، والأسمنت، والمواد الغذائية، بحسب عمرو نصار.

ووفقا للبيان، قال جيفري دونالدسون المبعوث التجارى البريطاني، إن مصر تلعب دورا استراتيجيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة خاصة في مجالات التعليم، والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني، وبناء القدرات والرعاية الصحية.

وأشار المبعوث التجارى البريطاني، إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك، وغرفة التجارة البريطانية في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.