الطماطم ترتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا والملوخية بنحو 50 قرشًا، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بنحو جنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و8 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6.5 جنيه، وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه، بارتفاع جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.
الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.
الملوخية جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الخبر التالى:الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
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