الطماطم ترتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا والملوخية بنحو 50 قرشًا، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بنحو جنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و8 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6.5 جنيه، وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.