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    الطماطم ترتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:04 ص الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    الطماطم ترتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    كتبت- دينا خالد:
    تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا والملوخية بنحو 50 قرشًا، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بنحو جنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

    وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 جنيهات و8 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6.5 جنيه، وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه.
    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

    أسعار الخضروات:
    الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه، بارتفاع جنيه.
    البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
    البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
    الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.
    الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
    الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.
    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
    الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.
    الملوخية جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
    القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
    أسعار الفاكهة:
    برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
    الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.
    الموز البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
    الرمان بين 4 و8 جنيهات.

    أسعار الطماطم أسعار الخضر سوق العبور

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