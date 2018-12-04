الدولار يرتفع قرشًا في بنك كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، قرشًا واحدًا، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر، عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشًا واحدًا إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.