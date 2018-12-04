النفط يقفز 2% قبيل تخفيضات إنتاج متوقعة من منظمة أوبك

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسبها قبيل تخفيضات إنتاج متوقعة من أوبك.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.55 دولار بما يعادل 2.5% إلى 63.24 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.25 دولار إلى 54.20 دولار.

وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4% يوم الاثنين بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعات مجموعة العشرين على هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما.

وقال هاري شيلينجوريان محلل أسواق السلع الأولية لدى بي.ان.بي باريبا متحدثا لمنتدى رويترز النفطي العالمي "تبدو السوق في وضع إيجابي عقب تطورات مجموعة العشرين وقبيل اجتماع أوبك يوم الخميس".

وأضاف "التزام روسيا بالتعاون مع السعودية والتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع أوبك القادم رفع المعنويات بلا ريب".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس في فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة وستناقش السياسة أيضا مع المنتجين الآخرين خارج أوبك بمن فيهم روسيا.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز إن المنظمة وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا مضيفن إن المحادثات مازالت مستمرة مع روسيا بشأن حجم تخفيضات إنتاجها.

وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء "نتوقع على أثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس القادم".

وقال البنك "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات".

وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت ”لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل، وفقًا لوكالة رويترز.