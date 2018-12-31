مدبولي يبحث مع رئيس البورصة خطط إنشاء بورصة سلعية وأخرى للعقود

القاهرة - مصراوي:

بحث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضر، وأيضا خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود "المشتقات المالية"، بحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أن خطط تدشين البورصة السلعية للسوق الحاضر تأتي وفق أنظمة تسوية وتداول إلكترونية تسهم في تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق، وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع.

وذكر أنه سيتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية وهي أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، فضلاً عن تمتعها بسوق كبير، وأن يتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى خطط البورصة بشأن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة، ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، ونشاط صانع السوق.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية استمرار سوق المال في القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل انشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية، وفقا للبيان.

وقال محمد فريد: "تعمل إدارة البورصة على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين".

كما تعمل إدارة البورصة على تبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين، بحسب ما قاله فريد.