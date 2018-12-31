انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 20 و21.5 جنيهًا، بينما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيهًا، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.