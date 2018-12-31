تراجع البصل والبرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البصل والبرتقال البلدي والبرتقال أبو سرة بين 20 و50 قرشًا، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشًا ليتراوح بين جنيهين و3.5 جنيه، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 3.2 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.