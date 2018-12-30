ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والليمون البلدي بين 45 قرشًا وجنيه، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و5.25 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والبرتقال أبوسرة والجوافة والرومان بين 20 قرشًا وجنيهن.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.1 و6.2 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو البرتقال أبوسرة بين جنيهين و4 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

البطاطس بين 3.1 و6.2 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهن و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين جنيهن و3.7 جنيه.

برتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.