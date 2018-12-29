"سداد المصروفات المدرسية ومخالفات المرور".. خدمات أطلقها البريد في 2018

كتب- محمد علاء الدين:

على مدار العام الجاري حسنت الهيئة القومية للبريد من خدماتها، كما أضافت خدمات أخرى لعملائها.

وكان من أبرز الخدمات التي أضافتها الهيئة إتاحة التحويلات المالية اللحظية وسداد مخالفات المرور واستخراج شهادى براءة الذمة.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير حصاد 2018 لهيئة القومية للبريد.

أبرز الخدمات الجديدة:

1- تنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية "، بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج من خلال البريد.

2- سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة.

3- سداد المصروفات الدراسية.

4- خدمات التصديق القنصلي.

5- خدمات الأحوال المدنية.

6- تحديث بطاقات التموين.

7- حجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

كما تم إطلاق عدد من التطبيقات واستحداث عدد من الأنظمة ومنها: -

1- نشر ماكينات ATM التي تعمل ببصمة الأصابع لإجراء العمليات المالية من (سحب – إيداع – تحويل) وغيرها من المعاملات المالية الأخرى بكل سهولة ويسر عن طريق إدخال بصمة اليد بدلًا من إدخال البطاقة البنكية وهو ما يميزها عن أي ماكينة أخرى.

2 - نشر ماكينات (ITM) للحصول على الخدمات المصرفية على نحوٍ أسرع، بدلًا من اللجوء إلى أحد موظفي فروع الهيئة وذلك من خلال إتاحة التواصل مع خدمة العملاء بالصوت والصورة - ومعاملات السحب النقدي - والإيداع - واستخراج بطاقة البنكية في حالة فقدانه.

3- إتاحة تطبيق "إيزي باي" على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا (عن طريق عرض التاجر رمز (QR Code) ويقوم العميل بمسح QR code من التطبيق فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بالدفع مباشرة إلى حساب التاجر.

5- إتاحة خدمة "إيزي بوكس" فمن خلال مركز الخدمات البريدية يستطيع العميل (صاحب نشاط تجاري / صناعي) صغير أو متناهي الصغر إيداع شحنة لتسليمها داخل جمهورية مصر العربية وطلب تحصيل مبلغ مُعين من المرسل إليه عند التسليم.