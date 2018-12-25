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الثلاثاء المقبل إجازة في البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

04:13 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
الثلاثاء المقبل إجازة في البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

البنك المركزى

كتب - مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر الجاري.

وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، "بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (عطلة البنوك)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأول من يناير ٢٠١٩".

وأضاف المركزي أن العمل في البنوك سيستأنف يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير المقبل.

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