تراجع الطماطم والبطاطس .. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا والخيار البلدي والقلقاس والرمان، بين 50 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو الرومان بين 5 و10 جنيهات.

بينما تراجعت أسعار كيلو الطماطم والبطاطس والسبانخ، بين 10 قروش وجنيه خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 و6.25 جنيه، وسعر كيلو السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و6.25 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جينهًا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 6 و9 جنيهات.

السبانخ بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و10جنيهات بزيادة جنيه.

الفراولة بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.