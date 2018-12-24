ارتفاع الطماطم و6 أصناف أخرى.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والملوخية، والبرتقال أبو سرة بين 50 قرشًا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد في سوق العبور.

بينما انخفضت أسعار كيلو البرتقال البلدي والسكري والرمان بين 50 قرشًا وجنيه خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة 60 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و6.3 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جينها، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البسلة بين 6 و9 جنيهات.

السبانخ بين 5 و7 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 2.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و10جنيهات بتراجع جنيه.

الفراولة بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.