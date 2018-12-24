أسعار الذهب العالمية ترتفع وسط قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي

القاهرة- وكالات:

ارتفع الذهب يوم الاثنين ليقبع قرب أعلى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة رويترز اليوم إن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو تموز عند 1266.40 دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1266.4 دولار للأوقية.

ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الامريكية خلال عطلة عيد الميلاد بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلا أكبر لبناء جدار حدودي.

وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.59 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت ارتفع البلاتين 0.6% إلى 791.90 دولار للأوقية.