المالية تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 26.6 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الخميس، أن وزارة المالية باعت أذون خزانة لأجل 364 يوما (عام) بزيادة 17.3 مليار جنيه عما طلبته في بداية العطاء.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركزي، باعت المالية أذون خزانة لأجل 364 يوما بقيمة 26.551 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 19.9%، وذلك على الرغم من إعلان حاجتها إلى 9.250 مليار جنيه فقط في بداية العطاء.

وتلقت المالية اليوم 138 طلبا من البنوك بقيمة 27.3 مليار جنيه، قبلت منها 130 طلبا بقيمة 26.6 مليار جنيه، فيما لم تظهر نتيجة طروحات الأذون بالآجال الأخرى التي طرحتها المالية اليوم أيضا على موقع المركزي.

وطرحت وزارة المالية اليوم، عطاءً لأذون خزانة بأربعة آجال مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه، حيث تتراوح بين 9.5 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، و9.250 مليار جنيه لأجل عام، و9.750 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، و8.5 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.