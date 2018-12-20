ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 25 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور اليوم، ليتراوح بين 21.75 و23.75 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.