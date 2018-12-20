صعود الطماطم وتراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والكوسة والباذنجان البلدي بين 25 قرشًا و1.5 جنيه، في سوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.3 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

وفي المقابل تراجعت أسعارالملوخية والبرتقال البلدي بين 20 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.3 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 20 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.