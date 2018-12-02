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تراجع جماعي للبورصة والمؤشر الرئيسي يهبط 1.27% بنهاية التعاملات

02:59 م الأحد 02 ديسمبر 2018
تراجع جماعي للبورصة والمؤشر الرئيسي يهبط 1.27% بنهاية التعاملات

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي خلال تعاملات اليوم الأحد.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30بنسبة 1.27% إلى مستوى 13150.08 نقطة مع نهاية التعاملات.

كما تراجع المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70بنسبة 0.93%، ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.88%.

وسجلت تعاملات العرب خلال اليوم صافي بيع بقيمة 25.345 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 455.656 مليون جنيه، 430.301 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية تعاملات اليوم

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