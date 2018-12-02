تراجع جماعي للبورصة والمؤشر الرئيسي يهبط 1.27% بنهاية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي خلال تعاملات اليوم الأحد.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30بنسبة 1.27% إلى مستوى 13150.08 نقطة مع نهاية التعاملات.
كما تراجع المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70بنسبة 0.93%، ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.88%.
وسجلت تعاملات العرب خلال اليوم صافي بيع بقيمة 25.345 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 455.656 مليون جنيه، 430.301 مليون جنيه، على التوالي.
-
323
-
208
-
166
-
149
-
138
-
100
-
99
-
88
-
84
-
79
إعلان