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    "الاستثمار القومي" و"الأهلي" يبحثان جدولة مديونية "أركو ستيل" الأسبوع المقبل

    04:13 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    "الاستثمار القومي" و"الأهلي" يبحثان جدولة مديونية "أركو ستيل" الأسبوع المقبل

    محمود منتصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك سيجتمع الأسبوع المقبل مع البنك الأهلي، والمساهمين في الشركة العربية للصلب المخصوص المعروفة باسم "أركو ستيل"، لبحث آليات جدولة المديونية المتعثرة على الشركة للبنك الأهلي.

    وأشار منتصر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إلي أن الاجتماع سيبحث حلول عديدة لتسوية مديونية الشركة للبنك الأهلي منها جدولة المديونية أو زيادة رأس مال الشركة.

    وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري قال في تصريحات سابقة إن مديونية شركة أركو ستيل للبنك تقترب من 4 مليارات جنيه، وإنها تشكل 50% من محفظة التعثر لدى البنك.

    ويتوزع هيكلة ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي وشركتي الشرق ومصر للتأمين والمصرية لإعادة التأمين بجانب القابضة للصناعات المعدنية والهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس وبنك التنمية الصناعية وكذلك الشركة العربية للاستثمار.

    محمود منتصر بنك الاستثمار القومي شركة أركو ستيل البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح

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