توقعات بتراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بعد تراجع خام "البيلت"

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن تلجأ مصانع الحديد في مصر خلال الفترة القادمة إلى خفض أسعارها نظراً لتراجع سعر خام الحديد عالميًا.

وقال الزيني لمصراوي إن بعض المصانع خفضت بالفعل أسعار الحديد بعد أن تراجع سعر خام الحديد "البليت" عالمياً إلى 425 دولاراً للطن.

وأضاف أن سعر حديد الجارحي تراجع بقيمة 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن بعد التخفيض إلى 12.1 ألف جنيه.

وبحسب الزيني، فإن أسعار الحديد في الأسواق تتراوح بين 11.6 ألف جنيه و12.4 ألف جنيه للطن الواحد وهو أعلى سعر بالسوق.

توقع الزيني أن تتراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري لانخفاض أسعار الخامات.

وكان الزيني، قال في وقت سابق لمصراوي، إن مواد البناء شهدت تراجعًا في السوق المحلية مؤخرًا.