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انخفاض أسعار البطاطس والكوسة في سوق الجملة اليوم

10:58 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
انخفاض أسعار البطاطس والكوسة في سوق الجملة اليوم

ارشيفية

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار البطاطس والكوسة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بالأمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس ليسجل بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 و4.3 جنيه

البطاطس بين 3 جنيهات و6 جنيهات، بانخفاض 25 قرشًا

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه

الكوسة بين 7جنيهات و12 جنيهًا، بانخفاض جنيها واحدا

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات

الملوخية 4 و5 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات

القلقاس بين 3 و4 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.3 جنيه

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه

اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات

الجوافة بين 4 و7 جنيهات

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات

أسعار الخضروات البطاطس أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار البطاطس

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