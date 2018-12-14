أسعار العملات.. الجنيه يرتفع أمام اليورو والإسترليني خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الجنيه أمام اليورو والجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعاره أمام عدد من العملات العربية، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل الخميس الماضي 20.15 جنيه للشراء و20.37 للبيع، مقابل 20.20 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية ليسجل أمس، 22.42 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع، مقابل 22.60 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

كما هبط سعر شراء الدينار الكويتي فيما ارتفع سعر بيعه أمام الجنيه، وسجل الدينار الكويتي أمس 58.44 جنيه للشراء و58.83 جنيه للبيع، مقابل 58.47 جنيه للشراء و58.82 جنيه للبيع مع بداية الأسبوع.

واستقر سعر الريال السعودي أما الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

واستقر كذلك سعر الريال القطري أمام الجنيه، عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية الأسبوع.