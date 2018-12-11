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المصرف المتحد يطلق المعاملات البنكية الإلكترونية باستخدام كارت "ميزة"

01:50 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
المصرف المتحد يطلق المعاملات البنكية الإلكترونية باستخدام كارت "ميزة"

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد اليوم الثلاثاء إتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد وشركة بنوك مصر، المُصدرة لبطاقة ميزة، تمهيدًا لتفعيل البطاقة بنهاية العام الجاري.

وقال المصرف في بيان صحفي إنه أجرى كافة الاختبارات المطلوبة، مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" بالصراف الآلي الخاصة به وهم حوالي 200 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وبدأت البنوك العاملة في مصر الاستعداد لتفعيل كروت "ميزة" التي تعد أول بطاقة بنكية تحمل علامة تجارية مصرية، قبل نهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي قد خاطب البنوك العاملة في مصر من أجل إعداد التجهيزات الفنية اللازمة لتفعيل كروت "ميزة" التي تعد أول بطاقة تحمل علامة تجارية مصرية.

وقال المصرف المتحد إنه يجري حاليًا الانتهاء من إجراءات الإختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائي على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.

وكان البنك التجاري الدولي (CIB)، أعلن بداية الشهر الجاري إطلاق المعاملات البنكية الإلكترونية، باستخدام بطاقة الخصم الوطنية "ميزة" عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك.

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