أسعار الذهب مستقرة عند أعلى مستوى خلال العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بالسوق المحلي، عند نفس مستواها بالأمس، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 623 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيهًا.

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما لامست مستوى جديدا هو الأعلى في خمسة أشهر في أوائل الجلسة، مع تراجع الدولار بعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأمريكية عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1247.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.