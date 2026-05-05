السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

11:08 ص 05/05/2026

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

بلاغ وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بحي بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

السيطرة على النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، وجرى تنفيذ أعمال الإخماد والتبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

تحقيقات لكشف الملابسات

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة المتضررة؛ لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

