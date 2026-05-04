أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تفاصيل المتهمين ووظائفهم

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام شملت سبعة من العاملين السابقين، وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديرا المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني.

كما ضمت القائمة ثلاثة من العاملين الحاليين، وهم: رئيسة قسم شؤون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بالإدارة ذاتها.

بداية الواقعة والتحقيقات

بدأت الواقعة بتلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى مقدمة من عدد من العاملين بالإدارة التعليمية.

وباشر التحقيقات المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال، حيث استمعت النيابة إلى مقدمي الشكوى وأعضاء لجان الفحص، كما خاطبت الهيئة القومية للبريد للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق.

الاستيلاء على قرابة مليون جنيه

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق بين إجمالي المصروفات الدراسية التي جرى تحصيلها نقدًا من أولياء الأمور، بالمخالفة للقواعد، وبين ما تم توريده فعليًا عبر التحويلات البريدية.

كما تبين توريد مصروفات لحالات إعفاء جزئي استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية، ودون علم أولياء الأمور، مع التلاعب في قيم الإيصالات البريدية لإخفاء الفروق المالية.

مخالفات إضافية داخل المدرستين

أوضحت التحقيقات أن المتهم أصدر تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب مقابل الاشتراك في المجموعات المدرسية دون وجه حق، كما اشترك مع عدد من أعضاء لجنة فحص الملفات في قبول طلاب دون سداد المصروفات أو استيفاء الأوراق المطلوبة.

مسؤولية باقي المتهمين

كشفت التحقيقات عن مسؤولية باقي المحالين، كل في نطاق اختصاصه، عن مخالفات متعددة، أبرزها: السماح للمتهم الأول بالإشراف على تحصيل المصروفات دون اختصاص، وتمكين أشخاص من العمل داخل المدرستين دون صفة رسمية إجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية، وعدم إعداد كشوف دقيقة بأسماء الطلاب، والتقاعس عن إنشاء وحدة منتجة لتوفير الزي المدرسي، وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من مصنع خاص دون موافقة رسمية.

واقعة اختلاس وتزوير إيصالات

كما تبين قيام المتهمة السادسة باختلاس مبالغ مالية، وقيامها بتحرير إيصالات كربونية مخالفة للإيصالات الأصلية، في محاولة لإخفاء الواقعة، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى.

قرارات النيابة والإجراءات المقبلة

وبعرض نتائج التحقيقات، أمر رئيس الهيئة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية.

كما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة، مع تشديد الرقابة والإشراف للحفاظ على المال العام وضمان حقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

