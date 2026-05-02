تشهد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية المصرية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وسرعة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.

وتتيح الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية، وعلى رأسها بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، باقة واسعة من الخدمات التي يمكن إنجازها دون الحاجة للتوجه إلى المقار الشرطية، وهو ما أسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير الوقت والجهد عبر موقعها (اضغط هنا).

خدمات المرور والتراخيص

توفر الوزارة خدمات متكاملة تتعلق بالمرور، مثل تجديد رخص السيارات، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد المخالفات المرورية، بالإضافة إلى خدمات لوحات المركبات المميزة عبر المزادات الإلكترونية.

خدمات الأحوال المدنية

تشمل استخراج الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوفاة، والزواج، والطلاق، مع إمكانية توصيل المستندات إلى محل الإقامة.

صحيفة الحالة الجنائية

يمكن للمواطنين استخراج صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) إلكترونيًا، مع تحديد جهة الاستلام، سواء من الأقسام الشرطية أو عبر خدمة التوصيل.

خدمات الجوازات والهجرة

تتيح المنصة حجز مواعيد استخراج وتجديد جوازات السفر، والاستعلام عن بعض الإجراءات المتعلقة بالهجرة والجنسية.

تصاريح الحج والعمرة

توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتنظيم إجراءات الحج والعمرة، والتقديم للقرعة، ومتابعة النتائج.

خدمات البلاغات والاستعلامات

كما يمكن تقديم بعض البلاغات أو الاستعلام عن القضايا والخدمات الشرطية المختلفة عبر الإنترنت، في إطار دعم التواصل بين المواطن والأجهزة الأمنية.

مزايا التحول الرقمي

ساهمت هذه الخدمات في تقليل الزحام داخل الإدارات، والحد من الاحتكاك المباشر، وتحقيق سرعة في إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز الشفافية. وتواصل وزارة الداخلية تطوير بنيتها الرقمية، بما يواكب متطلبات العصر، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.



